المؤسسة العامة للحبوب تنهي ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد هذا العام

صراحة-الرياض:أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 1438 /1439هـ (2017م) بكمية (735) ألف طن من القمح الصلب موزعه على المناشئ الأوروبية والأمريكية (الشمالية ، الجنوبية) والأسترالية.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح ، وسيكون وصول الدفعة الأولى لهذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (مايو- يوليو2017م) بواقع 12 باخرة منها 8 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 480 ألف طن، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 255 ألف طن.

وأفاد المهندس الفارس، أنه تم دعوة 22 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب للمنافسة على الكمية المطروحة ، مشيرا أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني :

http://www.sago.gov.sa/Pages/Import.aspx?=Wheat