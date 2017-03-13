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13 مارس, 2017   2599

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من 297 مليون نسخة من مختلف الإصدارات

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صراحة-الرياض:وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، خلال شهر جمادى الأولى الماضي 1438هـ ، ما مجموعه (250،969) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام ، والترجمات ، والكتب الإسلامية، لمجموعة من الجهات الحكومية ، والأهلية ، والخيرية ، إضافة إلى عدد من الهيئات الخيرية ، وسفارات وقنصليات المملكة في الخارج .
وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، أنه تم توزيع (168،050) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام ، و(5،050) نسخة من أجزاء القرآن الكريم ، و(470) نسخة من تسجيلات التلاوة بمختلف القراءات ، و(60،200) نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية ، و(17،199) نسخة من الكتب الدينية .
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ ، وحتى نهاية شهر جمادى الأولى 1438هـ ، وصل إلى (297،638،980) نسخة من مختلف الإصدارات .

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