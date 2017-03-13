«هيئة البيئة» ترصد مصنعاً بمنطقة مكة يُسرب مخلفات خطرة

صراحة-مكة المكرمة:ألزمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة مصنعا بسرعة التعاقد مع الجهات المؤهلة لمعالجة المنطقة المتضررة نتيجة رمي مخلفاته الخطرة بالأراضي المجاورة له .

علما بأن الهيئة بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، لمعاقبة المصنع على هذه المخالفة البيئية.

وثمنت الهيئة تعاون أفراد ومؤسسات المجتمع المدني نظير تواصلهم معها، انطلاقا من مبدأ الشراكة وتضافر الجهود لتعزيز مفهوم «حماية البيئة مسؤولية جماعية».

وتأتي هذه العقوبات ضمن حملة وجه بها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي لتطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.

هذا وقد قدم رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة شكره وتقديره لمنسوبي ومفتشي فرع منطقة مكة المكرمة .