“الجوازات” تدعو إلى سرعة تجديد “هوية مقيم” إلكترونياً قبل انتهائها

صراحة-الرياض:دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى سرعة تجديد “هوية مقيم” قبل تاريخ انتهائها بوقتٍ كافٍ للعمالة الوافدة التابعة لهم ومرافقيهم من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” و”مقيم” ، وإتمام عملية التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية تفادياً لتطبيق العقوبات والغرامات المالية المقررة نظاماً بحق المخالفين ومقدارها ( 500 ) خمسمائة ريال تتضاعف في حال تكرارها .

وأوضحت الجوازات أن “هوية مقيم” تعد البديل الحديث لرخصة الإقامة ، التي تمّ استبدالها مطلع العام الهجري 1437هـ ، وهي هوية تعريفية لصاحبها وتحمل العديد من المواصفات والسمات الأمنية ، ومدة صلاحيتها خمس سنوات مع إمكانية تجديدها إلكترونياً كل عام دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات وكذلك لا تتطلب إعادة طباعتها عند كل عملية تجديد.

وتصدر ” هوية مقيم ” لأول مرة بعد طلب تنفيذ الخدمة إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية سواءً في “أبشر” أو “مقيم” ، ويتم طلب تسلُّمها عن طريق البريد السعودي خدمة “واصل” دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعتها.

من جانبها، وفرَت “الجوازات”، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية ” هوية مقيم “، من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر” و ” مقيم ” أو من خلال نظام ” يقين “أو عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للجوازات أو تطبيق الجوازات على الهواتف الذكية ، كما يقوم النظام الآلي بإرسال رسائل نصّية تذكيرية لجوّال المستفيد المسجّل في النظام تُفيد بضرورة تجديد هوية مقيم إلكترونياً قبل تاريخ الانتهاء بوقتٍ مُبَكّرَ.

وأكدت المديرية العامة للجوازات على جميع المقيمين بضرورة حمل “هوية مقيم” بصفة مستمرة داخل المملكة ، مشيرةً إلى أهمية المحافظة على “هوية مقيم” من الفقدان وعدم رهنها أو استخدامها لغير ما خُصِّصت له