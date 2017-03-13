مدير شرطة المدينة المنورة يدشن أسبوع المرور الخليجي الموحد

صراحة-المدينة المنورة:دشّن مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني أمس, معرض وفعاليات أسبوع المرور الخليجي العربي بعنوان “حياتك أمانة”, الذي تنظمه إدارة مرور المنطقة بالحي التراثي في حديقة الملك فهد المركزية, بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة .

وتجول اللواء الشهراني عقب افتتاح المعرض المصاحب المقام بهذه المناسبة, بأجنحته المختلفة, واطلع على مشاركات الإدارات والقطاعات الحكومية والأهلية المشاركة التي اشتملت على التوعية بالسلامة المرورية وخطورة الحوادث وعدم التقيد بأنظمة المرور من سرعة وربط حزام الأمان والانشغال بأمور جانبية أثناء القيادة وعدم التأكد من سلامة المركبة .

وأوضح اللواء الشهراني في كلمة له عقب حفل التدشين, أن مثل هذه المعارض التي تقام سنويا بهدف الحد والتوعية بخطورة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات .

وأبان أن شعار الأسبوع المروري لهذا العام “حياتك أمانة” يترك الأمر للسائق نفسه بالمحافظة على حياته وحياة من معه من الركاب, مشيراً إلى أن ما نراه سنويا من نسب عالية من الوفيات والإعاقات بسبب الحوادث يجعلنا نحرص على التوعية بإقامة مثل هذا المعارض الذي يقام ليست لمجرد المشاركة وإنما لتوعية الناس بمخاطر الحوادث وما تسببه من إعاقات ووفيات وخسائر جسيمة.

وأكد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة, أن الخطط لردع المستهترين والمفحطين أمام المدارس وفي الشوارع والأماكن الفرعية قائمة والتواجد الميداني لرجال المرور قائم, وأن على أولياء الأمور متابعة أبنائهم للحد من هذه الظاهرة, مشيراً إلى أن هناك تراجع كبير في نسبة الحوادث بالمدينة المنورة وأن التقارير الإحصائية أظهرت نسبة الحوادث بين عام 1430هـ وعام 1437هـ مؤكدة انخفاضها بنسبة كبيره -ولله الحمد- فيما تحرص الجهة ذات العلاقة كل الحرص على تراجع نسبة الحوادث بالمملكة