خدمات المياه بجازان تبدأ ضخ المياه لقرية البيسري التابعة لمركز السهي

صراحة-جيزان:بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثلة بفرعها بمحافظة صامطة اليوم، بضخ المياه المحلاة لقرية البيسري التابعة لمركز السهي, بعد استكمال تنفيذ شبكات المياه والوصلات المنزلية والعدادات وربطها بمصادر المياه.

وبين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر الجبر, أنه تم توجيه فرق عمل للقيام بجولات ميدانية مكثفة بهدف التأكد من وصول المياه للمواطنين بالقرية, والعمل على إصلاح أي أعطال قد تحدث في الشبكة, بما يضمن إيصال المياه لجميع المنازل، مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال ربط عددٍ من القرى التابعة للمحافظة بالخطوط الناقلة للمياه تمهيداً لإيصال المياه لمنازل المواطنين بها.