الهيئة العامة للرياضة تطلق برنامج تحدي المدارس غداً

صراحة – الرياض : تطلق الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في إدارة الرياضة المجتمعية، غداً برنامج تحدي المدارس في مدارس المملكة بالرياض .

ويعد البرنامج الذي يستمر حتى الخميس المقبل، أحد مبادرات الرياضة المجتمعية التي أعدتها إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة لتنفيذها في عدة مناطق.

ويهدف برنامج تحدي المدارس الذي سيقام في مدن الرياض والأحساء وجازان وجدة وتبوك إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب البدنية والرياضية والفكرية بالإضافة إلى تعزيز روح التحدي والمنافسة بين الطلاب وتنمية قدراتهم وتكريس مفهوم الروح الرياضية التنافسية الأخوية، إلى جانب التوعية بأهمية الرياضة لصحة الطلاب، من خلال إقامة مسابقات رياضية متنوعة وحديثة، إذ سيشارك يومياً في برنامج تحدي المدارس الذي ستستضيفه خمسة مدارس وتشارك فيه 75 مدرسة زائرة، 150 طالب بشكل يومي و90 طالباً من ثلاثة مدارس زائرة كل يوم.

وأنهت إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة الترتيبات كافة لبرنامج تحدي المدارس، الذي سيشهد حضوراً لمسؤولين في الهيئة وفي إدارات التعليم بالإضافة إلى حضور لعدد من نجوم رياضة كرة القدم.