دوري الشباب: نتائج مباريات الجولة التاسعة عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر – العدالة ( 2 – 0 )
الفتح – الأهلي ( 0 – 1 )
الهلال – الوحدة ( 4 – 3 )
النصر – الشباب ( 1 – 1 )
الرائد – القادسية ( 1 – 3 )
الاتحاد – أحد ( 4 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 47 نقطة )
2 – النصر ( 43 نقطة )
3 – الشباب ( 43 نقطة )
4 – الاتحاد ( 30 نقطة )
5 – الرائد ( 25 نقطة )
6 – الوحدة ( 24 نقطة )
7 – القادسية ( 24 نقطة )
8 – الأهلي ( 24 نقطة )
9 – أحد ( 20 نقطة )
10 – هجر ( 20 نقطة )
11 – الفتح ( 17 نقطة )
12 – العدالة ( 13 نقطة )