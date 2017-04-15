دوري الشباب: نتائج مباريات الجولة التاسعة عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:

هجر – العدالة ( 2 – 0 )

الفتح – الأهلي ( 0 – 1 )

الهلال – الوحدة ( 4 – 3 )

النصر – الشباب ( 1 – 1 )

الرائد – القادسية ( 1 – 3 )

الاتحاد – أحد ( 4 – 2 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 47 نقطة )

2 – النصر ( 43 نقطة )

3 – الشباب ( 43 نقطة )

4 – الاتحاد ( 30 نقطة )

5 – الرائد ( 25 نقطة )

6 – الوحدة ( 24 نقطة )

7 – القادسية ( 24 نقطة )

8 – الأهلي ( 24 نقطة )

9 – أحد ( 20 نقطة )

10 – هجر ( 20 نقطة )

11 – الفتح ( 17 نقطة )

12 – العدالة ( 13 نقطة )