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15 أبريل, 2017   3611

لاعب الصفا إلياس الحايكي يتوج بكأس نخبة الإسكواش

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صراحة – واس : حقق لاعب نادي الصفا إلياس الحايكي لقب بطولة المملكة للنخبة للإسكواش تحت 15 سنة، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض، بمشاركة 25 لاعباً .
وسلم المدير التنفيذي للاتحاد خالد السعد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب الحايكي، بينما تسلم صاحب المركز الثاني لاعب نادي الهلال عبدالإله أبورقه الميدالية الفضية ومكافأة مالية، فيما نال زميله أسامه العتيبي صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، في حين حصل على المركز الرابع لاعب نادي الإتفاق عبدالإله مشاط وتسلم ومكافأة مالية.

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