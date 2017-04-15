الأخضر يعلن برنامجه للقاء إستراليا

صراحة – الرياض: حدد الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م ، حيث تم تقسيم الاستعدادات على ثلاثة فترات الأولى معسكر داخلي في مدينة الرياض في الفترة 10 – 17 من شهر مايو ، وفي الفترة الثانية سيقيم الأخضر معسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة 20 – 27 من شهر مايو ، و ستقتصر كلا الفترتين على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد نهاية دوري جميل السعودي للمحترفين و دوري أبطال آسيا . و في الفترة الثالثة و الأخيرة سيقيم الأخضر معسكر خارجي في مدينة أديلايد الاسترالية و سينطلق في الحادي و الثلاثين من شهر مايو بانتظام لاعبي الأندية المشاركة خارجياً و سيكون بمثابة الإعداد الأخير الذي يسبق مواجهة منتخب استراليا .

الجدير بالذكر أن إدارة المنتخب أرسلت للأندية القائمة الأولية للاعبين للمشاركة في المرحلتين الأولى والثانية على أن يتم إعلان القائمة النهائية المشاركة في الفترتين الأولى والثانية في الأول من شهر مايو القادم .