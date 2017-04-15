التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> التعليمية >> تعليم تبوك يطبق الدوام الصيفى بمدارسه غدًا
15 أبريل, 2017   3818

تعليم تبوك يطبق الدوام الصيفى بمدارسه غدًا

تعليم-تبوك4

صراحة – محمد المحسن : يبدأ يوم غد الأحد الدوام الصيفي في جميع مدارس البنين والبنات بمنطقة تبوك .
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الدكتور عمر أحمد الشريف أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة السابعة صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة والربع صباحاً، لجميع المراحل الدراسية في مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال.
وأكد الشريف على قيادات المدارس بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف والتعاون والتنسيق في كل ما يحقق السلامة والأمان لجميع الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة .

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA