تعليم تبوك يطبق الدوام الصيفى بمدارسه غدًا

صراحة – محمد المحسن : يبدأ يوم غد الأحد الدوام الصيفي في جميع مدارس البنين والبنات بمنطقة تبوك .

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الدكتور عمر أحمد الشريف أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة السابعة صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة والربع صباحاً، لجميع المراحل الدراسية في مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال.

وأكد الشريف على قيادات المدارس بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف والتعاون والتنسيق في كل ما يحقق السلامة والأمان لجميع الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة .