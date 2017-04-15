وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الضامري

صراحة – واس : نقل وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري مساء اليوم تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وذوي شهيد الواجب الرقيب علي بن محمد ضامري الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بحضور محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي.

وعبّر السديري خلال زيارته لأسرة الشهيد في منزلهم بقرية رماده بمحافظة أحد المسارحة عن خالص التعازي والمواساة ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات الأمنية من واجب ديني ووطني وبطولي في حفظ الأمن والدفاع عن حدود الوطن هو مصدر فخر واعتزاز للجميع.

وأعرب ذوو الشهيد ضامري من جانبهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة ووكيل إمارة المنطقة ولمن شاركهم العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يجزي الجميع الأجر والمثوبة.