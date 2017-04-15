وكالة : “داعش” يشن هجوما كيماويا على الجيش العراقي

صراحة – وكالات : أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن تنظيم داعش الإرهابي استخدم غازا ساما في المواجهات التي جرت مؤخرا خلال عملية تحرير الشطر الغربي من مدينة الموصل شمالي العراق.

وكشف ضابط في قوة مكافحة الإرهاب التابعة للجيش العراقي عن هجوم من قبل مسلحي التنظيم بصاروخ يحمل غاز الكلور في حي الآبار في مدينة الموصل.

ووفقا للوكالة ذاتها، فقد تعرض 7 أفراد من الجيش العراقي لضيق في التنفس ونقلوا على الفور لمستشفى ميداني قريب لتلقي العلاج.

وقد أُذيع في وقت سابق أنه في الـ7 من أبريل الجاري قصف مقاتلي تنظيم داعش مدنيين في أحياء سكنية من الموصل بقذائف تحمل غازا ساما.

وأطلقت القوات المسلحة العراقية مدعومة بغطاء جوي أمريكي عملية تحرير الموصل في أكتوبر 2016 من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، الذي سيطر عليها مع أجزاء أخرى من العراق عام 20144 وتمكن الجيش العراقي من تحرير شطر المدينة الشرقي.

وفي منتصف فبراير الماضي أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي عن بدء عملية تحرير الشطر الغربي من المدينة الذي تبقى تحت سيطرة التنظيم، والذي يفصله نهر دجلة عن باقي أحياء الموصل.