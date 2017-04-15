كلية الباحة الأهلية للعلوم تعتمد إنشاء كلية طب

صراحة – نواف العايد : أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء كلية الباحة الأهلية للعلوم اعتماد إنشاء كلية طب تابعة لكلية الباحة الأهلية واعتماد برنامج الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

جاء ذلك خلال رعاية سموه أمس توقيع اتفاقيتي تعاون الأولى مع الجامعة الفرنسية الألزاس الأعلى والتي مثلها رئيس مركز البحث العلمي والدراسات بالجامعة الفرنسية الدكتور جون لوك بيشوف، فيما كانت الاتفاقية الثانية مع كلية ابن رشد للعلوم الإدارية ومثلها رئيس مجلس أمناء كلية ابن رشد الشيخ سعد بن محمد جليان، وتضمنت بنود الاتفاقيات العديد من مجالات التعاون، ومن أبرزها مجالات البحوث العلمية والدراسات العليا.

وأكد سموه في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقيات أن الكلية تسير وفق ما خطط له لتواكب ما يشهده التعليم من تطور مستمر، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ، التى وضعت المواطن أولوية، منوهاً بسعي الكلية إلى الإسهام في النهضة التعليمية في المملكة عموماً وفي منطقة الباحة على وجه التحديد، في ظل الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة، وذلك بإيجاد تخصصات ستسهم في دعم أبناء الوطن وتأهيلهم ليكونوا سواعد قوية ومتمكنة وقادرة على المشاركة في نهضة المملكة.

وأوضح أن الكلية حريصة على إيجاد بيئة تعليمية محفزة من خلال توفير الإمكانيات والأجهزة الحديثة واعتماد خطط دراسية ذات جودة عالية يقوم عليها عدد من الأكاديميين المميزين داعياً الله التوفيق للطلاب وأن تكون الكلية حاضنة للمميزين.

وأوضح المستشار والممثل العام لمجلس الأمناء بكلية الباحة الأهلية الدكتور الفاضل بن تركية أن الكلية تحرص على الإسهام الفاعلة في إخراج جيل يسهم في بناء وخدمة هذا الوطن، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تعكس رغبة الكلية الحقيقية في أن تكون مميزة من خلال الاستعانة بكفاءات وخبرات ستكون لها بالغ الأثر في تطوير الكلية .