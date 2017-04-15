منتخب المملكة يحتل المركز الرابع في ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى

صراحة – واس: احتل منتخب المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة المركز الرابع مؤقتًا في ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى “الجائزة الكبرى” الذي تحتضنه العاصمة التونسية حاليًا بعد حصوله على خمسة عشرة ميدالية بينها أربع ذهبية وتسع فضية وبرونزيتين في ختام اليوم الثاني من المنافسات .

وقد تصدرت تونس المركز الأول بفوزها بـ 62 ميدالية بينها 24 ذهبية و 21 فضية و 17 برونزية, تليها في المركز الثاني المغرب بحصولها على 15 ميدالية 5 ذهبيات و 5 فضيات و 5 برونزيات, ثم الجزائر في المركز الثالث بـ14 ميدالية 5 ذهبيات و 5 فضيات و 4 برونزيات .