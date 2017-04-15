جامعة الأميرة نورة توقع اتفاقية تعاون مع المكتبة الرقمية بوزارة التعليم

صراحة – خالد الحسين : وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم اتفاقية تعاون مع المكتبة الرقمية بوزارة التعليم، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي السابع بمدينة الرياض.

ومثلت الجامعة في توقيع الاتفاقية وكيلتها للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي، فيما مثل الوزارة المشرف العام على المكتبة الرقمية الدكتور عبدالحميد السليمان.

ونصت الاتفاقية على انضمام الجامعة في عضوية المكتبة الرقمية لعام 2017 م، وإتاحة الفرصة للجامعة بجميع منسوبيها الاستفادة من قاعدة بيانات يندرج تحتها أكثر من خمسة ملايين بحث وورقة علمية وكتاب رقمي.