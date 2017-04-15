فريق كرة الطائرة بنادي الهلال يحقق بطولة النخبة

صراحة – الرياض : حقق فريق كرة الطائرة بنادي الهلال بطولة النخبة للكرة الطائرة على كاس الأمير فيصل بن فهد ، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة.

وعقب نهاية المباراة قام رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالهادي الحبابي ، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في جدة أحمد روزي بتتويج الفرق الفائزة ، حيث حقق فريق الترجي المركز الرابع ، وحقق فريق الاتحاد المركز الثالث ، فيما حقق فريق الأهلي المركز الثاني.