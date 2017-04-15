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15 أبريل, 2017   6187

تعليق الدراسة بمحافظتى الزلفى والغاط غدًا

تعليم الزلفي

صراحة – الزلفى : أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الزلفى تعليق الدراسة غدا الأحد.

وذكرت الإدارة على حسابها الرسمى بموقع تويتر:” حرصا على سلامة الطلاب والطالبات ونظرا لعدم جاهزية المدارس بسبب الغبار وجه سعادة مدير التعليم بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد 1438/7/19″.

ومن جهتها، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الغاط بتعليق الدراسة غدا بجميع مدارس المحافظة .

وكتبت الإدارة على حسابها الرسمى بموقع تويتر:”وفقا للتقارير المناخية وحرصا على مصلحة الجميع وجه مديرالتعليم الأستاذ سليمان الخمشي بتعليق الدراسة بجميع مدارس المحافظة غداالأحد 19/7/1438″.

عدد التعليقات (2)

  1. بدريه
    15 أبريل, 2017 - 9:25 م

    شكراً على المعلومه جزاكم الله خير من الزلفي

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  2. بدريه
    15 أبريل, 2017 - 9:28 م

    شكراً على المعلومه جزاكم الله خير الله يعطيكم العافيه ويرزقكم من (محافضة الزلفي)

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