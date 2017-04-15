تعليق الدراسة بمحافظتى الزلفى والغاط غدًا

صراحة – الزلفى : أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الزلفى تعليق الدراسة غدا الأحد.

وذكرت الإدارة على حسابها الرسمى بموقع تويتر:” حرصا على سلامة الطلاب والطالبات ونظرا لعدم جاهزية المدارس بسبب الغبار وجه سعادة مدير التعليم بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد 1438/7/19″.

ومن جهتها، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الغاط بتعليق الدراسة غدا بجميع مدارس المحافظة .

وكتبت الإدارة على حسابها الرسمى بموقع تويتر:”وفقا للتقارير المناخية وحرصا على مصلحة الجميع وجه مديرالتعليم الأستاذ سليمان الخمشي بتعليق الدراسة بجميع مدارس المحافظة غداالأحد 19/7/1438″.