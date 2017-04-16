جرحى في اشتباكات بين مناصرين ومعارضين لترامب

صراحة – وكالات : أصيب عدد من الأشخاص بجراح خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مدينة بيركلي التابعة لولاية كاليفورنيا، حسبما أفادت قناة “سي إن إن” الأمريكية.

واندلعت المواجهات خلال مسيرة، طالب فيها المشاركون، ترامب بنشر سجله الضريبي، واعتقلت الشرطة أربعة أشخاص على الأقل، حسب القناة.

وذكرت القناة أن الاشتباكات استخدمت فيها العصي والهراوات ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية بأن مسيرات خرجت إلى الشوارع في أكثر من 150 مدينة في الولايات المتحدة، مطالبة الرئيس الأمركي بالكشف عن سجله الضريبي، موضحة أن من بين هذه المدن واشنطن ونيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وبوسطن.