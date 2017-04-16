إحباط هجوم إرهابى في لاهور شرق باكستان

صراحة – وكالات : أحبط الجيش الباكستاني أمس خطة لتنفيذ هجوم إرهابي واسع في لاهور شرق البلاد في عيد الفصح بعد مداهمة مخبأ وقتل مشتبه بالتحضير للهجوم.

وقال الجيش في بيان “أحبط جهاز الاستخبارات هجوما إرهابيا كبيرا كان مخططا لتنفيذه في عيد الفصح غدا في لاهور”.

وأفصح البيان عن أن قوات الأمن أوقفت امرأة وضبطت سترة انتحارية ومتفجرات، لكنه لم يشر إلى أي جهة ينتمي الانتحاري.

وأضاف الجيش أنه قتل المشتبه به، وأن أربعة من جنوده أصيبوا بجروح إثر اشتباك خلال عملية ليلية نفذتها قوات الأمن في مبنى في لاهور.

ويسود التوتر العاصمة الثقافية لباكستان إثر موجة عنف جديدة شهدتها البلاد منذ بداية السنة.

وشهدت باكستان هجمات دامية في فبراير قتل نتيجتها 130 شخصا، بينها تفجير في لاهور منتصف فبراير أسفر عن مقتل 14 شخصا وتبنته حركة طالبان الباكستانية.