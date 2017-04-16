الإفراج عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات بعد اعتقالها 15 عاما

صراحة – وكالات : أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن إسرائيل أفرجت اليوم عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات لينا الجربوني بعد اعتقال دام 15 عاما.

والجربوني (40 عاما)، اعتقلت عام 2002 بتهمة مشاركتها في خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي قامت بعمليات داخل إسرائيل وحكم عليها بالسجن لـ17 عاما، واستأنف الحكم فيما بعد ليتم تخفيضه إلى 15 عاما.

والجربوني، الأسيرة الوحيدة التي قضت فترة الحكم الطويلة هذه وبشكل متواصل، وتكون بذلك قد تجاوزت ما قضته الأسيرة عطاف عليان التي قضت حكما بالسجن 14 عاما، بشكل غير متواصل.

وتستعد بلدة عرابة البطوف في منطقة الجليل داخل إسرائيل لاستقبال الأسيرة المحررة بمهرجان ضخم.

وكان من المقرر الإفراج عنها ضمن صفقة تبييض السجون من الأسيرات خلال صفقة شاليط، إلا أن إسرائيل تراجعت عن الإفراج عنها وعن أسيرات أخريات بحجة أن الصفقة لا تشملهن.