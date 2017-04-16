معرض الكتاب فى تبوك يبدأ فعالياته اليوم

صراحة – تبوك : ينطلق اليوم الأحد معرض للكتاب في تبوك الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ، وذلك ضمن مشروع تحدي القراءة العربي الذي تشارك به وزارة التعليم لنشر ثقافة القراءة وتشجيع الطلاب على اقتناء الكتب بأسعار رمزية .

ويأتي معرض تحدي القراءة العربي في تبوك, بعد أن شهد معرضي الكتاب في ( الرياض وجدة) الأسبوعين الماضيين تفاعلاً من الطلاب والطالبات ، إذ تدشن و كيل وزارة التعليم لتعليم البنات والمشرف العام على مشروع تحدي القراءة العربي بالمملكة الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد المعرض والفعاليات المصاحبة ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمنطقة تبوك ، بمشاركة 26 دار نشر سعودية تقدم أكثر من 40 ألف عنوان في مختلف مجالات العلوم الإنسانية ، بالإضافة إلى العديد من الأركان التفاعلية وورش التدريب التي تخاطب النشء في مراحل سنية مختلفة .

ويستهدف المعرض الذي يستمر حتى 23 من الشهر الجاري طلاب وطالبات التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي في جميع مراحل التعليم العام في الفترة الصباحية وأندية مدارس الحي ومراكز تعليم الكبار والأسر والشباب في الفترة المسائية.