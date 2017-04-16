وزير الاتصالات يلتقي الرئيسة التنفيذية لشركة هيوليت باكارد

صراحة – واس : التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل في مكتبه بالوزارة اليوم، الرئيسة التنفيذية لشركة هيوليت باكارد ميق ويتمان وعدد من مسؤولي الشركة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الوزارة والشركة كالخدمات السحابية في المملكة، وريادة الأعمال والاستكشاف والابتكار وتوفير منتجات الشركة مثل الخادمات وأجهزة التخزين وغيرها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بأسعار مخفضة.

يذكر أن الوزارة أبرمت مؤخراً، مذكرة تفاهم مع شركة “هيوليت باكارد إنترناشيونال تريد بي في”،تقوم الشركة بموجبها بالمشاركة في أنشطة تدريب وتطوير موجهة للكوادر البشرية المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ستعنى الشركة بتدريب وتأهيل (2400) متدرب ومتدربة، ونقل الخبرات في عدة مجالات تقنية والمساعدة في تحديد الأدوار الوظيفية والإسهام في إنشاء مراكز التميز والمعرفة، التي سيتم إنشاؤها حسبما نصت الاتفاقية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة نقص رأس المال البشري المتخصص وهي إحدى مبادرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات الـ(38) في برنامج (التحول الوطني 2020).