“جامعة القصيم” تفعل خدمة البحث في Google Scholar بالنص الكامل

صراحة – نواف العايد : في اطار سعي العمادة المستمر لتسهيل الوصول لمصادر المعلومات الإلكترونية لجميع منسوبي الجامعة، يسر عمادة شؤون المكتبات الإعلان عن تفعيل خدمة البحث في محرك البحث Google Scholar مع ادراج مقتنيات مكتبات الجامعة أثناء البحث بحيث يتمكن المستخدم من الوصول لمقتنيات مكتبات الجامعة بالنص الكامل في قواعد المعلومات من خلال استخدام محرك البحث الأكاديمي Google Scholar .

ولتفعيل هذه الخدمة نرجو تطبيق الخطوات التالية:









2. اختر ايقونة الاعدادات settings في أعلى الصفحة.









4. أكتب إسم الجامعة: Qassim University ثم اضغط بحث.





5. سيظهر إسم الجامعة في الأسفل: Qassim University- Full-Text @ QU Library ثم قم باختياره من خلال المربع الصغير الذي بجانبه.





6. اضغط على إيقونة حفظ save في الأسفل.



