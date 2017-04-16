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16 أبريل, 2017   3795

“جامعة القصيم” تفعل خدمة البحث في Google Scholar بالنص الكامل

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صراحة – نواف العايد : في اطار سعي العمادة المستمر لتسهيل الوصول لمصادر المعلومات الإلكترونية لجميع منسوبي الجامعة، يسر عمادة شؤون المكتبات الإعلان عن تفعيل خدمة البحث في محرك البحث Google Scholar مع ادراج مقتنيات مكتبات الجامعة أثناء البحث بحيث يتمكن المستخدم من الوصول لمقتنيات مكتبات الجامعة  بالنص الكامل في  قواعد المعلومات من خلال استخدام محرك البحث الأكاديمي Google Scholar .
ولتفعيل هذه الخدمة نرجو تطبيق الخطوات التالية:

1. ادخل على موقع Google Scholar

 2. اختر ايقونة الاعدادات settings  في أعلى الصفحة.

 3. اختر library links (روابط المكتبة) من الخيارات .

 4. أكتب إسم الجامعة: Qassim University  ثم اضغط بحث.

 5. سيظهر إسم الجامعة في الأسفل: Qassim University- Full-Text @ QU Library  ثم قم باختياره من خلال المربع الصغير الذي بجانبه.

6. اضغط على إيقونة حفظ save في الأسفل.

7. افتح موقع Google Scholar  مرة أخرى وعند البحث في الموقع ستظهر بعض النتائج وأمامها عبارة Full-Text @ QU Library  وعندها يمكن الدخول للنص الكامل لتلك الروابط من خلال الضغط على هذه العبارة.

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