فريق طبي بمستشفى عيون الجواء ينجح في استئصال ورم حول عظمة العضد

صراحة – فيصل القحطاني : نجح فريق طبي في مستشفى عيون الجواء العام في إنهاء معاناة مريض باستئصال ورم حميد حول عظمة العضد الأيمن، من خلال إجراء عملية جراحية كُللت – ولله الحمد – بالنجاح، بمشاركة قسميِّ العظام والعمليات بالمستشفى.

وكان المريض قد راجع مستشفى عيون الجواء وهو يشكو ألمًا في عضده الأيمن؛ حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة من قِبَل الفريق الطبي، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية، بعد أن أبانت الفحوصات وجود ورم حميد حول عظمة العضد الأيمن، وقد تمكنوا بنجاح من استئصال الورم بعد أن استغرقت العملية نحو ساعة ونصف الساعة، فيما قرر الأطباء أن يغادر المريض المستشفى بعد أن تماثل للشفاء