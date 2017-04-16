إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص (كبتاجون) مخفية داخل إطارات سياره



صراحة – محمد المحسن : صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربي بأنه وفِي إطار متابعة رجال حرس الحدود لمخططات الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات ، ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية ، فقد تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة الجوف ، بتوفيق الله ، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية مع المملكة الاردنية الشقيقة ، حيث تم رصد مركبة عند تجاوزها خط الحدود السعودية ، وتم على الفور إعتراضها بالدوريات المتقدمة ومحاصرتها ، والسيطرة على ركابها وعددهم اربعة أشخاص ، أردنيي الجنسية ، قبل تمكنهم من مقاومة رجال الامن بسلاحين رشاش ومسدس تم ضبطها بحوزتهم ، كما ضُبط بالسيارة التي كانوا يستقلونها (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة الف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخفية داخل إطارات سياره لتسهيل إيصالها الى مستقبليها بدحرجتها عبر حرم الحدود . وبمتابعة العملية الأمنية مع الجهات المختصة بمكافحة المخدرات تم وفق خطه أمنية محكمة القبض على المدبر الرئيس لمحاولة التهريب سعودي فيما تواصل الجهات الامنية ملاحقة آخرين ثبت علاقتهم بالجريمة . وأكد العقيد /ساهر الحربي بأن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عاصية على كل من يسعى لعبورها بطرق غير نظامية وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد وسرعة مباشرة أي محاولات والتعامل معها بما يقتضيه الموقف . والله ولي التوفيق