شارق الخالدية يحقق كأس إمارة مكة المكرمة في سباق الخيل العربية الأصيلة بجدة

صراحة – خالد الحسين : حقق الجواد شارق الخالدية العائد لمربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز كأس إمارة مكة المكرمة وانتصاره السابع في سجله السباقي بسباق السرعة للخيل العربية الأصيلة مفتوح الدرجات الذي أقيم أمس لمسافة 1600م في ختام موسم سباقات السرعة بنادي الفروسية بجدة.

كما حققت الفرس هنوف الخالدية العائدة لمربط عذبة المركز الثاني في السباق بفارق طول واحد عن المركز الأول.

وحصل مربط عذبة على درع المركز الأول في قائمة اسطبلات الخيل العربية للإنتاج والمستورد لموسم 1438هـ, ونال مدرب المربط سعيد بالبيد درع المركز الأول في قائمة المدربين للخيل العربية لإنتاج والمستوردة لموسم 1438هـ من نادي الفروسية بجدة.