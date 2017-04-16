القارة يتوج بدرع بطولة المملكة لكرة اليد

صراحه – واس: حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي القارة درع بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية لكرة اليد عقب تفوقه على نظيره الهداية بنتيجة (32-28)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس على صالة نادي الحزم بالرس.

وتأهل الفريقان إلى دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، فيما حقق فريق الحزم المركز الثالث بعد تفوقه على الوطني الذي حل رابعاً.

وبعد نهاية المباريات توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد فريق القارة بالميداليات الذهبية ودرع البطولة، وسلم فريق الهداية الميداليات الفضية، ونال الحزم الميداليات البرونزية.

كما تم تكريم مستضيف البطولة نادي الحزم بدرع تسلمه أمين عام النادي خالد الدغيم , إضافة إلى تكريم الجهات المنظمة للبطولة.