جمرك الحديثة يُحبط 3 محاولات لتهريب قرابة 300 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون”

صراحة – فيصل القحطاني: نجح جمرك الحديثة في إحباط ثلاث محاولات لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (293,268) حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل ثلاث مركبات قادمة للمملكة عبر المنفذ.

أوضح ذلك مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي ، مبيناً أنه تم ضبط هذه الكمية من حبوب “الكبتاجون” من خلال ثلاث محاولات لتهريبها, حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة من نوع “خصوصي”, وأثناء قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية على المركبة, عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (79,768) حبة, كانت مُخبأة داخل عدد (10) “مواسير” ووضعها داخل الجسور الأرضية للمركبة.

وأضاف العنزي أنه بالمحاولة الثانية عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (40,000) حبة, كانت مُخبأة أسفل البطانة الأرضية لموضع القدمين ووضعها داخل أكياس بلاستيكية ولفها بشريط لاصق.

فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الثالثة (173.300) حبة, كانت مُخبأة داخل أكياس بلاستيكية ووضعها على المراتب الخلفية للمركبة وتغطيتها بمجموعة من الملابس لغرض التمويه.

وأشار إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.