الأمير متعب بن عبدالله يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العازمي

صراحه- واس: أدى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني صلاة الميت عقب صلاة العصر اليوم في جامع الراجحي بالرياض، على شهيد الواجب الرقيب مقبل بن هديب العازمي – رحمه الله – الذي استشهد في ميدان الشرف أثناء مشاركته ضمن قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي بمنطقة نجران .

ونقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى أسرة الشهيد , سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد برحمته ومغفرته ويتقبله في الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وقال سموه : نحن فخورون بالشهيد الذي كان استشهاده دون دينه ووطنه ، وأن الشعب السعودي يعتز ويفتخر بما قدّمه من تضحيات مع كل زملائه في مختلف القطاعات العسكرية ، الذين سجلوا أفضل صور البطولة والشجاعة .

من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير متعب بن عبدالله على مشاعره ومواساته لهم , شاكرين كل من واساهم في شهيدهم، سائلين الله له المغفرة والرحمة ، مؤكدين أن استشهاده في ميدان الشرف والبطولة هو مصدر فخر واعتزاز .

أدى الصلاة مع سمو وزير الحرس الوطني، معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ورؤساء الهيئات وقادة الوحدات بالحرس الوطني