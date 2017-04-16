“الشورى” يوافق على مشروع نظام الضريبة الانتقائية

صراحة – خالد الحسين : وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل على مشروع نظام الضريبة الانتقائية ، الذي سيرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- حسب نظام مجلس الشورى.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين التي عقدت يوم الأربعاء الماضي تلاه رئيس اللجنة المالية أسامة الربيعة .

وقرر المجلس الموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام .

كما قرر المجلس بأن يكون تطبيق الضريبة الانتقائية في المرحلة الحالية على السلع الضارة بالصحة .

وطالب المجلس –في قراره- الأشخاص الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 30 يوماً من تاريخ العمل به.

وأكد مجلس الشورى- في قراره- على أن الجهة القضائية المختصة التي نص عليها مشروع النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية التي نص عليها نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15 /1/ 1425هـ .

وأفاد معالي الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن مشروع النظام قد جاء بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقع عليها من دول مجلس التعاون بتاريخ 9 /1/ 1438هـ،مشيراً إلى أن الاتفاقية تنص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين “على أن تقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون محلي لوضع أحكام الاتفاقية محل التنفيذ ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية”.

ويتكون مشروع النظام من ثلاثين مادة ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية , ويحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة , كما تضمن اللائحة التي يحددها النظام بأن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها .

ويهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها ، خصوصًا بالنسبة لصغار السن والناشئة , والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها, حيث تشمل (مشتقات التبغ , والمشروبات الغازية , ومشروبات الطاقة) , وأهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة, وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج .