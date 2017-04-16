أمانة الطائف تغلق 5 محلات مخالفة خلال حملة ميدانية مكثفة

صراحة – محمد المحسن : أغلقت أمانة الطائف ممثلة في بلدية العطيف الفرعية (شمال الطائف) خمسة محلات مخالفة، خلال حملة ميدانية مكثفة على المطابخ، والمطاعم، والمخابز بالمركز، لضبط المخالفات المتعلقة بالصحة العامة والاشتراطات النظامية استباقاً لموسم الصيف ورمضان إنفاذاً لتعليمات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بدعم البرامج الرقابية وتكثيفها استعداداً لموسم الصيف حفاظاً على الصحة العامة، ومنع أي تجاوزات من شأنها التأثير على صحة المستهلك.

وضبط مراقبو البلدية عددا من المخالفات المتعلقة النظافة والاشتراطات الصحية، منها وجود مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ووجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية جروح وبثور، وسوء النظافة العامة، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين وعدد من المخالفات، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المواد المضبوطة.

وأوضح رئيس بلدية العطيف أن هذه الحملة مستمرة على المطاعم والمطابخ لحين تصحيح أوضاع المحلات المخالفة، وتقديم خدمات متميزة للأهالي والزوار، كما ستطبق غرامات وجزاءات رادعة على المستهترين بصحة المستهلك .