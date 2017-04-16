الخطوط السعودية تُشغَّل رحلات مباشرة بين الرياض ومانشستر رمضان المقبل

صراحه – واس: تُشَغْل الخطوط السعودية اعتباراً من شهر رمضان المقبل ، خطاً مباشراً ومنتظماً بين الرياض ومانشستر في المملكة المتحدة بمعدل 4 رحلات إسبوعياً في الاتجاهين، حيث يُعد هذ الخط المباشر الثاني على شبكة /السعودية/ إلى مانشستر بعد محطة جدة التي تبلغ 10 رحلات إسبوعياً في الاتجاهين.

وسيتم تشغيل خط الرياض مانشستر بواسطة طائرة بوينج /B787-9/ دريم لاينر ، الطائرة الأحدث بين منتجات شركة بوينج لصناعة الطائرات التجارية، تبلغ سعتها المقعدية 298 مقعداً، 24 منها لدرجة الأعمال و 274 مقعداً لدرجة الضيافة، مُجهزةً لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف.

يُذكر أن عدد المحطات الدولية التي تصل إليها رحلات /السعودية/ حالياً 59 محطة إلى جانب التشغيل إلى 27 محطة داخلية بإجمالي 86 محطة.