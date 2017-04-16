تعليم عنيزة يعلن عن المنافسات المسرحية للمرحلتين المتوسطة والثانوية

صراحه- واس: أعلن النشاط الطلابي الثقافي بتعليم عنيزة عن بدء المنافسات المسرحية للمرحلتين الثانوية والمتوسطة في دورتها الثالثة عشر، التي ستقام على مسرح إدارة التعليم.

وتضمن مشروع المسابقة الذي عمم على جميع مدارس المحافظة على أهدافها وشروطها وجوائزها ، بالإضافة إلى توجيهات فنية حول مراحل إعداد العرض المسرحي ، بدءاً من اختيار النص واختيار الممثلين من الطلاب مروراً بقراءة النص أثناء بروفات الطاولة والتدريب الحركي وانتهاءً بإعداد التجهيزات المكملة للعرض المسرحي كالديكور والمؤثرات الصوتية والإضاءة والملابس .

وأوضح مشرف النشاط الثقافي بالإدارة إبراهيم الفراج, أن المسابقة تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الدور الذي يقوم به النشاط الطلابي والمناهج المدرسية في بناء شخصية الطالب من جميع الجوانب, وفقاً لما جاءت به سياسة التعليم في المملكة، والارتقاء بالمستوى التربوي والفني للعروض المسرحية التي تقدم في المدارس وإكساب الطلاب القدرة على التعبير بلغة عربية فصيحة خالية من الأخطاء ، وتحصينهم من الأفكار السلبية ، وكذلك تهيئة المدارس للحفلات الختامية .

وبين أن جوائز المسابقة ستكون في مسارين الأول الجوائز الرئيسية وهي جائزة أفضل عرض متكامل “للمراكز الثلاث الأولى” ، وجائزة أفضل نص مسرحي ، وجائزة أفضل ممثل أول وثاني ، وجائزة أفضل ديكور ، وجائزة أفضل ملايس ، وجائزة أفضل ماكياج ، وجائزة أفضل مؤثرات صوتية ، وجائزة أفضل مخرج .

فيما سيكون المسار الثاني للجوائز التشجيعية ، حيث يمنح فيه جميع الطلاب المشاركين جوائز مشاركة من باب التحفيز والتشجيع، كما تمنح لجنة التحكيم جوائز تقديرية لمن تراه يستحق التكريم ولم تشملهم قائمة الجوائز