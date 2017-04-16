تعليم تبوك يحدد أوقات زيارة معرض الكتاب

صراحه- محمد المحسن: حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أوقات زيارة معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة العربي, الذي دشنت انطلاقة فعالياته في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك اليوم، وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات والمشرف العام على مشروع تحدي القراءة العربي بالمملكة الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد, الذي يستمر للفترة من 19 حتى 23 من الشهر الجاري.

وأوضحت إدارة التعليم بتبوك, أن الفترة الصباحية لزيارة المعرض ستكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً لمدارس البنين يومي الاثنين والأربعاء ومدارس البنات يومي الثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع, فيما ستكون الفترة المسائية مخصصه للعوائل من الخامسة مساءاً حتى العاشرة مساءاً طلية أيام المعرض بداً من اليوم .