الجبير يستقبل وزير التكامل الأفريقي وشؤون الإيفواريين في الخارج

صراحه – واس: استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، في مقر الوزارة اليوم، معالي وزير التكامل الأفريقي وشؤون الإيفواريين في الخارج علي كوليبالي، الذي قام بتسليم رسالة خطية من رئيس جمهورية ساحل العاج إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومعالي المستشار الخاص لرئيس جمهورية ساحل العاج لشؤون الشعائر الدينية كوني إدريس، وسفير جمهورية ساحل العاج لدى المملكة توريه فازومانا.