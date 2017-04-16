وزير الخارجية يستقبل رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية في روسيا

صراحة – فيصل القحطاني : استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر الوزارة اليوم رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية فلينتينا ماتفييكو.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، معالي وكيل وزارة الخارجية المكلف للشؤون الدولية المتخصصة الدكتور يوسف السعدون، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وعضو مجلس الشورى العضو المرافق الدكتور عبدالإله ساعاتي.

فيما حضره من الجانب الروسي، سفير روسيا الاتحادية المعين لدى المملكة سيرجي كوزلوف، والوفد المرافق لرئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية.