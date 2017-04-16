بنس يعتبر تجربة الصاروخ الكورية الشمالية الفاشلة “استفزازا” لبلاده



صراحة – وكالات: اعتبر نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الاحد التجربة الصاروخية الفاشلة التي اجرتها كوريا الشمالية “استفزازا” مؤكدا لكوريا الجنوبية دعم واشنطن الكامل في مواجهة تهديدات جارتها.

واجرت بيونغ يانغ تجربتها صباحا قبل ساعات على وصول بنس الى كوريا الجنوبية لبحث سبل ضبط برامج التسلح الشمالية وسط مخاوف متزايدة من تخطيطها لتجربة نووية اخرى.

وأعلن مسؤولون اميركيون ان الصاروخ انفجر بعد ثوان على إطلاقه.

وقال بنس أثناء عشاء بمناسبة عيد الفصح مع عائلات جنود اميركيين ان “الاستفزاز الشمالي هذا الصباح هو الاخير في سلسلة اعمال تذكر بالمخاطر التي يواجهها كل فرد بينكم يوميا للدفاع عن حرية شعب كوريا الجنوبية والدفاع عن اميركا في هذه الناحية من العالم”.

ويتمركز نحو 28500 جندي اميركي في كوريا الجنوبية.

وتأتي التجربة غداة عرض عسكري كبير في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة لميلاد مؤسس جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية كيم ايل-سونغ، شمل نحو ستين صاروخا بينها خصوصا نوع جديد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وافاد مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية ان الصاروخ الذي انطلق صباحا من موقع قرب سينبو على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية “انفجر فور اطلاقه تقريبا”.

ولم توضح واشنطن ولا سيول نوع الصاروخ الذي اختبرته بيونغ يانغ صباح الاحد.

وغالبا ما تجري بيونغ يانغ تجارب صواريخ بالتزامن مع تواريخ مناسباتها المهمة، على غرار ميلاد مؤسس الامة كيم ايل سونغ، وتشكل رسائل تحد عند زيارة مسؤولين اميركيين المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ان “بيونغ يانغ تهدد العالم باسره” بإطلاقها هذا الصاروخ.

ونقل بنس اثناء عشاء مع الجنود الاميركيين بمناسبة عيد الفصح تحية من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي اطلع، بحسب وزير الدفاع جيم ماتيس على التجربة الاخيرة من دون ان يدلي بتعليق اضافي.

قال بنس “أؤكد لكم أننا، في ظل قيادة الرئيس ترامب، أكثر تصميما والتزاما بهذا التحالف التاريخي مع شعب كوريا الجنوبية الشجاع، وأن الحرية ستبقى سائدة في أرجاء شبه الجزيرة (الكورية) بعونكم وبعون الله”.

– موقف متشدد –

قبالة سواحل سينبو تتمركز الغواصة الكورية الشمالية التي اطلقت في آب/اغسطس صاروخا بالستيا قطع 500 كيلومتر باتجاه اليابان.

حينذاك تحدث الزعيم الكوري الشمالية عن “اكبر نجاح” لبلده في اطار سعيه لجعل الاراضي الاميركية في مرمى الصواريخ الكورية الشمالية.

ولا تخفي بيونغ يانغ سعيها الى تطوير اسلحة قادرة على بلوغ الاراضي الاميركية، فيما تؤكد تكرارا ان برنامجيها النووي والبالستي رد على التهديد الاميركي.

في الواقع، كانت تجربة بيونغ يانغ الاخيرة متوقعة في ذروة التوتر مع الولايات المتحدة التي اكد رئيسها الخميس انه يريد “معالجة المشكلة” الكورية الشمالية. حتى ان خبراء كانوا يتوقعون ان يجري كيم جونغ-اون تجربة نووية سادسة.

في مؤشر الى تفاقم الوضع، قررت الولايات المتحدة ارسال حاملة الطائرات الاميركية كارل فينسون واسطولها الجوي البحري الى شبه الجزيرة الكورية.

لكن مسؤولا في البيت الابيض يرافق بنس في جولته قلل من خطورة هذه التجربة موضحا ان الصاروخ المتوسط المدى انفجر على الارجح بعد اربع او خمس ثوان من اطلاقه.

كما ذكر بأن ترامب “يملك مجموعة كبيرة من الادوات”، مضيفا “في هذه الحالة بالتحديد حيث تكلفوا (الكوريون الشماليون) وقتا وطاقة لاطلاق صاروخ لم يعمل، لسنا بحاجة الى تكريس اي موارد للمسألة”.

اما الشمال فجدد التأكيد على استعداده للحرب مع الاميركيين وتوعد جيشه الجمعة بالرد “بلا رحمة” على اي استفزاز اميركي.

وذكر المحللون في الموقع الالكتروني “38 نورث” الذي يتابع شؤون كوريا الشمالية ان مجمعها النووي الرئيسي “جاهز” للخدمة.

والجمعة حذرت الصين من امكانية اندلاع نزاع “في اي لحظة” في شبه الجزيرة الكورية مؤكدة “اذا وقعت حرب فلن يخرج احد منها منتصرا”، وسيترتب على من يطلقها ان “يتحمل مسؤولية تاريخية ويدفع ثمن ذلك”.

كما اكدت الخارجية الصينية السبت السعي الى التعاون مع روسيا “للمساهمة في تهدئة الوضع بأسرع وقت ممكن” بشأن كوريا الشمالية، مضيفة ان “الهدف المشترك لبلدينا هو إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات”.

قامت بيونغ يانغ بتسريع برنامجيها البالستي والنووي بشكل كبير مع انهما محظوران دوليا. ومنذ بداية 2016 اجرى النظام الكوري الشمالي الذي يعد من اكثر الانظمة عزلة في العالم، باجراء تجربتين نوويتين — هما الرابعة والخامسة في تاريخه — وبعشرات التجارب لاطلاق صواريخ.

ويرى خبراء ان بيونغ يانغ تحتاج الى سنتين لتمتلك قدرات صاروخية عابرة للقارات حقيقية، وان امتلاكها قوة ضرب بالستية يمكن اطلاقها من غواصات سيعزز بشكل كبير قدرتها على الردع النووي.