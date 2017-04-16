مانشستر يونايتد يجتاز تشيلسي بثنائية نظيفة



صراحة – وكالات: فاز نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، بهدفين نظيفين على حساب نادي تشيلسي، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنكليزي الممتاز “البريميرليغ”، على ملعب أولد ترافورد معقل الفريق الفائز.

وأحرز النجم الشاب ماركوس راشفورد الهدف الأول لصالح نادي مانشستر يونايند في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من الإسباني أندير هيريرا.

وفي بداية الشوط الثاني أحرز النجم الإسباني أندير هيريرا الهدف الثاني لنادي مانشستر يونايتد في الدقيقة 49، بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس الإحتياطي للبلوز أسمير بيجوفيش.

وبهذا الفوز يصعد مانشستر يونايتد إلي المركز الخامس في بطولة البريميرليغ برصيد 60 نقطة، بينما توقف نادي تشيلسي عن النقطة 75 في المركز الأول.