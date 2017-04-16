أمانة جدة تغرم وتغلق مستودع بهارات جنوب جدة

صراحة – فيصل القحطاني : قامت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجامعة الفرعية بتغريم وإغلاق مستودع بهارات بجنوب جدة لمخالفته اشتراطات الصحة العامة.

وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب بأن إدارة الأسواق في بلدية الجامعة الفرعية توصلت للموقع وتبين أنه نفس المستودع الذي سبق وأن تم تغريمه وإغلاقه قبل نحو شهرين لمخالفات مشابهة ضمن جهود البلديات الفرعية لمراقبة محلات الصحة العامة، وبعد معاينة الموقع من قبل المراقبين تم رصد العديد من المخالفات الصحية والتي كان من أبرزها: وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وسوء تداول وحفظ الأغذية، وعدم نظافة الموقع، وعدم تشغيل مصائد الحشرات. وتم تغريم المستودع وإغلاقه وفق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتم تعميد المراقبين الصحيين بالوقوف على الموقع للتأكد من كافة الاشتراطات الصحية.

وتشكر أمانة محافظة جدة سكان جدة على تعاونهم في المحافظة على الصحة العامة من خلال الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر عمليات الأمانة 940 وتطبيق البلاغات ومستكشف جدة الجغرافي وحسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.