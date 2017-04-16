الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجمات ضد المهجرين من الفوعة وكفريا السوريتين

صراحة – وكالات : دانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بشدة ما وصفته بالهجمات “الهمجية” ضد المهجرين السوريين من قريتي “الفوعة ” و”كفريا ” شمالي سوريا يوم أمس السبت.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان : التزام بلاده بهزيمة الإرهاب وخاصة ما يسمى تنظيم ” داعش” ، وتنظيم “القاعدة”، مبيناً أنها تمثل أولوية الولايات المتحدة الأميركية في سوريا .

وأعرب تونر عن أسفه لأي فعل من شأنه مساعدة المتطرفين وتقويتهم على جميع الأصعدة ،لاسيما هجمات قريتي “الفوعة ” و”كفريا ” والتهجير الإجباري وزيادة عمليات التشريد وجميع أشكال العنف ضد المدنيين في سوريا .