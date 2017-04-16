الأتراك يصوتون لصالح التعديلات الدستورية

صراحة – وكالات: أعلنت لجنة الانتخابات، بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات في استفتاء تركيا، أن 51,2% من المشاركين قالوا “نعم” للتعديلات الدستورية.

وأدلي الأتراك اليوم بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية منها إلغاء منصب رئيس الحكومة، ما سيعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد يغيير شكل النظام السياسي في البلاد.

وصوت نحو 24 مليون و300 ألف بـ “نعم” مقابل نحو 23 مليون و100 ألف بـ “لا”، علما أن البيانات التي نشرتها وكالة “الأناضول” وأظهرت أن الأصوات المعارضة للتعديلات تصدرت في أكبر ثلاث مدن بتركيا وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير بالإضافة إلى جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ “نعم” أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

ودعي حوالى 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في81 ولاية حتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش في شرق تركيا، وحتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش في باقي أنحاء البلاد.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش في دياربكر ومدن شرق تركيا الأخرى وبعد ذلك بساعة في غرب البلاد، وفي مقدمتها كبرى المدن إسطنبول وأنقرة.