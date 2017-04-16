مقتل 40 طفلا بهجوم إرهابى على مدينة حلب

صراحة – وكالات : أعلن المدير العام لصندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة أنتوني ليك أن أكثر من 60 طفلا قتلوا في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم السبت عند أحد مداخل مدينة حلب السورية.

وشجب ليك مدير اليونيسيف الهجوم الهمجي على قافلة حافلات كانت تنقل مدنيين من سكان قريتي كفريا والفوعة القادمين من ريف إدلب متوجهين إلى حلب ولكن مقاتلي المعارضة المسلحة أوقفوا القافلة عند مدخل حلب في منطقة الراشدين التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال ليك في بيان: “كانت الباصات تقل عائلات عانت كثيرا من الحصار الخانق والآن يجب على الناجين أن يتأقلموا مع الخسارة المفجعة”.

وأشار ليك إلى أن هذه المأساة يجب أن توقظ الجميع وتدفعهم لتقديم المساعدة للأطفال السوريين وإهدائهم الأمل بوجود إمكانية لوضع نهاية لهذه الحرب المريرة.