وكيل وزارة التعليم تفتتح مشروع “صناع الحياة للكفيفات” بتبوك

صراحة – واس : افتتحت وكيل وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد اليوم , مشروع ” صناع الحياة للكفيفات والمتميزات ” , وذلك بالثانوية السابعة للبنات بتبوك .

وزارت الدكتورة العواد عدة مدارس للبنات التقت خلالها بقائدة ومعلمات المدارس وعدد من الطالبات , واطمأنت على سير العملية التعليمية ، معربة عن شكرها وتقديرها لهن على ما شاهدته من إنجازات , مشيرة إلى إن وزارة التعليم تسعى جاهدة إلى التخلص من المباني المستأجرة وفق خطة عمل مجدولة وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية جاذبه للطالبات .

من جهة أخرى اجتمعت الدكتورة العواد بمديرات الإدارات بتعليم تبوك لمناقشة عدة مواضيع تهم العمل التعليمي في المنطقة .