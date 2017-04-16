مدير جامعة شقراء يُدشن غدًا العيادة الطبية بالمدينة الجامعية

صراحة – الرياض : يدشن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري تمام الساعة الحادية عشر من يوم غداً الأثنين 20/7/1438هـ العيادة الطبية بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء والتي استحدثت لتجسد مبادرة إدارة الجامعة بالإهتمام بالجانب الصحي والإسعافي حيث ستعمل العيادة الطبية على استقبال الحالات المرضية وعلاجها وتلقي الحالات الطارئة وإسعافها على يد كادر طبي متخصص ويشاركهم طلاب من كلية الطب بالجامعة.

وتمثل العيادة الطبية النواة الأولى لمشروع المستشفى الجامعي والذي أعلنت جامعة شقراء مؤخراً عن طرح منافسة إنشائه بسعة 400 سرير داخل الحرم الجامعي بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء، فيما ستكون العيادة الطبية محفزاً لتطوير العملية التعليمية للطلاب على كل المستويات والأصعدة، بما يمكّنها من تطوير قدرات الأفراد، لتعكس واقعاً مُشاهداً.