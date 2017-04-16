انطلاق جائزة أمير الحدود الشمالية في بلدي رفحاء

صراحة – واس : أطلق المجلس البلدي برفحاء مسابقة المجلس على جائزة صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة الحدود الشمالية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس، بحضور محافظ رفحاء بدر إبراهيم الهزاع .

وأوضح رئيس بلدي رفحاء أحمد الفديد أن المسابقة تهدف إلى إشراك المواطن في الخدمات التي تقدمها البلدية من خلال الفروع التي تم إعتمادها للمسابقة، وهي الفرع الأول تصميم مجسم جمالي، الذي يمكن الاستفادة منه في الميادين والدوارات في المحافظة، ويتم من خلال هذا الفرع إشراك المواطنين المهتمين بالتصميم لنثر إبداعهم على أرض الواقع، أما الفرع الثاني فتم تخصيصه لأفضل مبادرة خدمية يقدم من خلاله المواطنين مبادرات خدمية ترتقي بما تقدمه المنظمات للمجتمع من باب الشراكة والمسؤولية الاجتماعية، ويهتم الفرع الثالث بتقديم بحوث عن المحافظة على الممتلكات العامة يقدم فيه الباحث طرقا جديدة للمحافظة على الممتلكات العامة، فيما خصص الفرع الرابع من المسابقة لتقديم رسوم وأعمال فنية عن الخدمات التي تقدمها البلدية، وذلك من أجل ربط المتسابق بما تنفذه البلدية.

وحدد المجلس البلدي شروط المسابقة في فروعها الأربعة بأن يلتزم المشارك بالوقت المحدد لاستقبال الأعمال، لايحق للمشارك تقديم مشاركتين في نفس الفرع ولا يتقدم بالمشاركة أكثر من شخص، أن تكون المشاركة خالية من الإسم والعنوان وتسجل بيانات المشارك في النموذج الخاص بالتنسيق مع اللجنة الثقافية ، وأن تكون المشاركة مبتكرة غير مقتبسة ،كما لايحق المشاركة في أكثر من فرع من فروع المسابقة، وأن تكون المشاركة غير مخالفة لآداب الشريعة الإسلامية والآداب العامة وأنظمة الدولة، وأن يبتعد المشارك عن المساس بالأشخاص مدحا أو ذما، ويشترط حضور الفائز للحفل الختامي أو من ينوب عنه وفيّ حالة عدم الحضور ، وتسلم الجائزة المتسابق الذي يليه.

كما حدد المجلس البلدي شروطا خاصة لكل فرع ، حيث جاءت شروط الفرع الأول “أفضل مجسم جمالي” كالتالي : المشاركة للجنسين من سكان منطقة الحدود الشمالية وتعتبر حقوق المشاركات الفائزة ملكا للبلدية مقابل الجائزة المعلنة، وأن يحاكي المجسم والواقع والبيئة العامة للمملكة،ويكون مجسما مبتكرا ، يقدم المتسابق العمل بأي طريقة متاحة مثل الصلصال والرسم الحر وغيرها، ومراعاة الاعتبارات التصميمية ، والحرص على الناحية البصرية كعدم حجب الرؤية أو طمس المعالم المحيطة، إلا يتضمن التصميم كتابات أو رموز تدل على المصمم.

أما شروط الفرع الثاني “أفضل مبادرة خدمية ” فهي مخصصة للمشاركين من الجنسين من سكان المحافظة والهجر التابعة للبلدية ، وتكون ممكنة التنفيذ ، وجديدة وغير مقتبسة ، وتكون خدمية أكثر من كونها جمالية ، ويقوم المشاركة بكتابة شرح مفصل للفكرة مدعما بالرسم إذا دعت الحاجة .

فيما كانت شروط الفرع الثالث ” لأفضل بحث يخدم المحافظة على الممتلكات العامة” أن يوضح الباحث ما هي الممتلكات العامة ، والمشاركة لمواطني سكان المنطقة الشمالية ،و أن يستوفي البحث المشاكل التي تواجه الممتلكات العامة ، أن يطرح الباحث حلول المشكلة ، أن يضيق الباحث طرح المحافظة على الممتلكات العامة ، أن يكون البحث باللغة العربية مع مراعاة السلامة اللغوية والإملائية ، ويقدم بالكمبيوتر مع ضرورة التنسيق ، ألا تقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات ولا تزيد عن 20 صفحة مقاس A4، وأن يراعي الباحث عناصر البحث الرئيسية .

في حين جاءت شروط الفرع الرابع “مسابقة الرسم للخدمات البلدية ” على أن تكون المشاركة للسعوديين من طلاب وطالبات التعليم العام بمراحله الثلاثة” ابتدائي ، متوسط ، وثانوي” بمنطقة الحدود الشمالية ، والالتزام بخدمات بلدية رفحاء وميادينها فقط ، ويترك للمشارك حرية استخدام الألوان ، وتقديم المشاركة بلوحة واحدة ، ألا تتضمن اللوحة شعار أو اسم المشارك .

وأفاد المجلس البلدي أن أخر موعد لاستقبال المشاركات 10 / 8 / 1438هـ ، وتستقبل المشاركات في عدة مواقع هي عبر البريد السعودي بالمحافظة ، ومقر المجلس البلدي أثناء الدوام الرسمي ، لجنة التنمية الاجتماعية القسم النسائي ، خيمة لجنة التنمية الاجتماعية بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء.