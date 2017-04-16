جامعة وسط فلوريدا تمنح الدكتوراه الفخرية للأمير محمد بن فهد تقديراً لإسهاماته في التعليم والتنمية الإنسانية

صراحة – واس : منحت جامعة وسط فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز الدكتوراه الفخرية في الخدمات العامة.

وأوضح رئيس جامعة وسط فلوريدا البروفيسور جون هيت في كلمة له خلال حفل أقيم بالمناسبة في مقر الجامعة بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا أن منح سمو الأمير محمد بن فهد شهادة الدكتوراه الفخرية يأتي تقديراً لإسهاماته في التعليم ومختلف مجالات التنمية الإنسانية داخل المملكة وخارجها.

من جانبه قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز في كلمة له بهذه المناسبة الشكر لجامعة وسط فلوريدا على منحه الدكتوراه الفخرية معلناً قبوله لها.

وأكد سموه أهمية تطوير التعليم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الإنسانية خاصة في عالم اليوم القائم على المعرفة مبيناً أن جودة التعليم عامل أساسي في تحقيق الإنجاز المتميز في مختلف مجالات التنمية الإنسانية.

بدروه أوضح مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الانصاري أن منح الدكتوراه الفخرية لسمو الأمير محمد بن فهد يأتي تقديرا لإسهامات سموه ومبادراته لخدمة المجتمع من خلال مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية وأنشطتها في مختلف المجالات محلياً وعالمياً .

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء, وقيادات الجامعة، ونخبة من أساتذتها، وكبار الشخصيات بولاية فلوريدا،