قتيلان وجرحى سياح برصاص مجهولين في المكسيك

صراحة – وكالات : قتل سائحان وأصيب 6 آخرون بإطلاق نار في أحد أكثر المناطق السياحية اكتظاظا في مدينة أكابولكو التابعة لولاية غيريرو الواقعة على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك.

وقال الموقع المكسيكي الإخباري “Proceso”، إن مجهولين أطلقوا نيران أسلحتهم الآلية على مجموعة سياح من مكسيكو سيتي أثناء تجوالهم في منطقة غير مأهولة عند الرصيف الساحلي، ما أدى إلى مقتل سائح على الفور وجرح 7 آخرين من بينهم أطفال ونساء.

وأشار موقع “Proceso” إلى أن فتاة من بين الجرحى فارقت الحياة في وقت لاحق أثناء وجودها في المستشفى.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن الهجوم على السياح وقع بالرغم الإجراءات الأمنية الإضافية التي تتخذها السلطات في ما يطلق عليه بـ”أسبوع الآلام”.

وتعد مدينة أكابولكو واحدة من النقاط الرئيسية في نقل المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، وتنشط فيها العديد من عصابات المخدرات الكبرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة. وبالرغم من ذلك، تعد أكابولكو واحدة من أكبر خمس المنتجعات المكسيكية، حيث تستقبل عدة ملايين من السياح كل عام.