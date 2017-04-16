وزارة الثقافة والإعلام تدشن معرضا تشكيليا في جدة

صراحة – واس : افتتح بمقر مكتبة الملك فهد العامة في جدة اليوم معرض تشكيلي بعنوان”القوي الأمين” الذي ينظمه فرع وزارة الثقافة والإعلام في منطقة مكة المكرمة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي.

ويشمل المعرض الذي يستمر حتى 27 رجب الحالي مجموعة من الأعمال واللوحات الفنية إضافة إلى ندوات ثقافية مصاحبة يقدمها نخبة من الأدباء والمثقفين في الإعلام الجديد وأدب الطفل والرواية .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه أن المعرض يأتي معززاً لمفهوم “كيف نكون قدوة ” بوصفه مشروعا ثقافيا فكريا يستهدف كافة شرائح المجتمع بمجموعة من البرامج والفعاليات التي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرمة وتنفذها القطاعات كافة وفق خطة شاملة معتمدة.

وأكد بافقيه أن فرع وزارة الثقافة الإعلام من الجهات السباقة لتطبيق رؤية مشروع “كيف نكون قدوة ؟” في الريادة الثقافية والتميز في بناء الإنسان وتنمية قدراته في بيئة إبداعية محفزة حيث سبق له وأن نظم في الفترة الماضية ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان “كيف نكون قدوة ؟” ورشة عمل “سلوكيات المهنة وأخلاقيات العمل” للموظفين والموظفات بالفرع من كافة محافظات المنطقة بهدف الإسهام في رفع كفاءة الأداء وتعزيز قيم القدوة الحسنة .

وقدم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تبنيه هذا المشروع الفكري الثقافي الكبير الذي أصبح علامة مضيئة انطلقت من منطقة مكة المكرمة تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” ولصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على تعزيز هذه المبادرات وتفعيلها منوها بمتابعة ودعم معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي لمختلف مبادرات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة .

من جهتها أعربت الرئيس التنفيذي المكلف لمكتبة الملك فهد العامة الدكتورة ماجدة عزت عن شكرها لوزارة الثقافة والاعلام على تنظيم هذا المعرض الذي يضم لوحات فنية ومجسمات فنية من مدارس مختلفة ، مشيرة إلى أن الندوات الثقافية المصاحبة للمعرض ستسهم في إثراء المجال المعرفي وتعززه من خلال المعلومات والأفكار المطروحة .