أردوغان: التعديلات المتعلقة بالنظام الرئاسي ستقر بعد انتخابات 2019

صراحة – وكالات : أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعديلات المتعلقة بالنظام الرئاسي ستقر بعد الانتخابات المزمعة عام 2019.

وقال أردوغان في كلمة عقب انتهاء الاستفتاء لصالح التعديلات الدستورية: “أتمنى أن تكون نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، الذي أجري اليوم خيرا لبلدنا وشعبنا”… “الشعب التركي أظهر مجددا وعيا كبيرا واستثنائيا بتوجهه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته بإرادته”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده، من خلال نتيجة الاستفتاء، أنهت نقاشا دام أمدا طويلا حول طريقة إدارة الدولة، وأنه مع إقرار النظام الرئاسي سيتم الفصل تماما في العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ودعا دول العالم والحلفاء خصوصا، إلى “احترام قرار أمتنا ودعمنا في مكافحة الإرهاب”.